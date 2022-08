Super caldo, malore mentre pota una pianta: per fortuna ha un poliziotto vicino

PERUGIA - «Questa è una storia che pensiamo vada raccontata perché certi gesti vanno raccontati, evidenziati e, se possibile, anche esaltati. Perché questi gesti possano servire da esempio per tutti, per i nostri giovani ma, soprattutto per quelli che, come abbiamo avuto modo di vedere anche di recente, hanno la tendenza a girarsi dall’altra parte, come ad esempio quanto accaduto a Civitanova». Una lunga quanto necessaria premessa per raccontare l’atto di coraggio di un poliziotto, l’assistente capo Riccardo Ribigini, che qualche giorno fa ha salvato dalla morte un uomo che stava potando una pianta a dieci metri d’altezza. La premessa è firmata Massimo Pici, segretario provinciale del sindacato di polizia Siulp.

Che dopo la premessa continua: «Ribigini svolge il proprio servizio in questura ma ha dimostrato di essere poliziotto anche quando è fuori servizio e sta facendo lavori di giardinaggio. Qualche giorno fa infatti un suo vicino di casa, nonostante l’età matura e il gran caldo, ha deciso di procedere con dei lavori su di un albero del suo giardino, ha appoggiato una scala sui rami che doveva segare perché poco stabili, il tutto ad una altezza di 9/10 metri da terra. Finito il lavoro l’uomo si è tolto l’imbracatura e stava per scendere a terra quando è stato, colto da un malore improvviso ed è rimasto attaccato al ramo. A questo punto, poco dopo i familiari si sono resi conto del pericolo che stava correndo l’uomo ed hanno iniziato ad urlare, richiamando l’attenzione del nostro “eroe”. Che immediatamente è accorso nel luogo ed è salito sull’albero dove, in attesa dei soccorsi, ha trattenuto l’uomo in maniera da evitare di farlo precipitare rovinosamente, chiaramente i pochi minuti trascorsi, rischiando entrambi di farsi molto male, sono stati terribili e soprattutto interminabili. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato che la situazione da seria potesse diventare drammatica, cosi come il pronto intervento dell’assistente capo Riccardo Ribigini ha salvato la vita del vicino».