Perugia nella morsa del caldo: week end da bollino arancione

PERUGIA - Nella morsa dell'afa. Ondata di caldo sull'Italia e weekend 'roventè soprattutto al Centro-Sud. Sabato e domenica bollino arancione (allerta di livello 2) a Roma, Perugia e Palermo. Ma saranno 16 le città da bollino giallo.

Domenica invece aumentano le città 'caldè che arriveranno a 9, bollino arancione infatti anche a Bolzano, Firenze, Frosinone, Rieti, Torino e Viterbo, oltre a Roma, Perugia e Palermo. Il bollino verde sarà solo a Bari. È quanto riporta il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute che monitora 27 capoluoghi.

Il bollino arancione, allerta di livello 2, «indica condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili: anziani, neonati e bambini, donne in gravidanza e persone con malattie croniche», ricorda il ministero.