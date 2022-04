Calcio-'spezzatino', Lucarelli, Ternana: "Anticipi e posticipi solo per le big e vedrete che in provincia i tifosi torneranno allo stadio"

Un calcio spalmato in quasi tutti i giorni della settimana. Anticipi, posticipi, turni infrasettimanali e in giorni festivi in tutte le serie, orari sempre più disparati. Con il risultato che la situazione ha finito per disorientare e disamorare tanti tifosi, non più invogliati ad andare a vedere le partite allo stadio e tentati invece a restarsene a casa e vedersi il calcio in tv. Ma Cristiano Lucarelli, ex bomber del Livorno e della Nazionale e oggi allenatore della Ternana, ha una sua proposta. Vogliamo riportare i tifosi negli stadi e anche sugli spalti dei campi dilettantistici? Basterebbe far anticipare o posticipare solo grandi club come Inter, Milan, Juventus, Roma, Lazio, o Napoli. In questo modo, la domenica pomeriggio giocherebbero tutte le altre e il pubblico andrebbe a vedere le partite. Lui prende spunto dal campionato della sua squadra, la serie B, che prevede turni il lunedì di Pasquetta e poi anche il 25 aprile (altro lunedì), in entrambi i casi alle ore 18. Ma la Ternana, così' come le altre squadre della serie cadetta, nella stagione 2021-2022 ha avuto tutte le settimane, tra le finestre da utilizzare, anche quella del sabato pomeriggio alle ore 14. "Il sabato alle 14 - dice Cristiano Lucarelli, che aveva anche espresso l'auspicio che non si blocchi per un mese il campionato di serie B se i calciatori cadetti che andranno ai Mondiali in Qatar non saranno tantissimi - è difficile andare allo stadio. C'è chi ha attività private, chi lavora come dipendente, chi ha i figli che escono da scuola. E' complicato. Le partite dovrebbero invece essere giocate in orari in cui i tifosi sono invogliati a venire allo stadio". Ecco, dunque, la sua proposta: "Per me, il calcio è la domenica alle 14,30. Che sia la Terza categoria o che sia la Serie A. Poi, certo, ci sono le grandi squadre e tanti tifosi vogliono vedere le partite di queste squadre e poi quella della squadra del loro cuore, o della loro città. Ecco, benissimo. Allora, facciamo anticipi e posticipi serali solo per i grandi club il venerdì, il sabato e la domenica e facciamo giocare tutte le altre, fino alla serie B, la serie C e anche i dilettanti, di domenica pomeriggio. In questo modo, saremmo contenti tutti".

