Il Perugia crolla a Venezia (3-1), i playout per salvarsi

PERUGIA - Indecenti, inguardabili, privi di amor proprio e delle minime qualità morali necessarie per competere. Dopo il Trapani i grifoni si sono presentati così anche alla partita dell’anno, quella di Venezia che valeva l’intero campionato, e sono affondati senza dignità di fronte ad un avversario cui sarebbe bastato anche il pareggio.Oddo con il tridente pesante, i tre attaccanti delle grandi speranze all’alba del campionato, tutti insieme come mai prima per mandare alla squadra l’ennesimo segnale non recepito. Già, perché il Perugia del ‘Penzo’ è subito piatto, abulico, terrorizzato. E si fa mettere sotto senza discussione dai modesti lagunari.Adesso playout con il Pescara (il 7 all'Adriatico e il 14 al Curi). A meno che il Trapani non riesca a riavere i 2 punti del ricorso. Allora al Perugia toccherebbe il Cosenza. In ogni caso, se questo è il Grifo, la Lega Pro è dietro l’angolo: Lezzerini; Lakicevic (14’ st Fiordaliso), Modolo, Ceccaroni, Molinaro (34’ Marino); Lollo (20’ st Riccardi), Fiordilino0 (20’ st Zuculini), Maleh (14’ st Suciu); Aramu; Longo, Capello. A disp. Pomini, Vacca, Cremonesi, Firenze, Monachello, Zigoni, Montalto. All. DionisiVicario; Mazzocchi, Sgarbi, Angella, Falasco; Falzerano (20’ st Capone), Carraro, Dragomir (37’ st Nicolussi Caviglia); Falcinelli (10’ st Buonaiuto), Melchiorri; Iemmello. A disp. Fulignati, Albertoni, Righetti, Rajkovic, Nzita, Kouan, Konate. All. Oddo: Fourneau di Roma142’ rig. e 5’ st Aramu, 20’ st Capello (V), 23’ st Sgarbi (P)Partita disputata a porte chiuse per disposizione del Ministero della Salute nell’ambito dell’emergenza Coronavirus; ammoniti Lakicevic, Longo (V), Mazzocchi, Capone(P), 40’ st espulso Angella (P) per gioco falloso; angoli 2-2, recuperi 2’ e 5‘.