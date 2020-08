© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA- In poche ore Massimiliano Santopadre ha dato un futuro al Grifo annunciando in rapida successione Gianluca Comotto direttore generale e Marco Giannitti direttore sportivo (aspettando Fabio Caserta allenatore che è in pole). Scelte drastiche, profondamente innovative, dopo aver congedato nell'ordine Massimo Oddo, Roberto Goretti e Marcello Pizzimenti. Nell'ambiente in molti pensano che quelle del presidente siano state le mosse rapidissime per distogliere l'attenzione, trasferendo sulla parte tecnico-organizzativa le pressioni della tifoseria che invoca un cambio societario. Non è solo per l'ultimo striscione gigante piazzato dai tifosi, visto che l'insofferenza verso Santopadre si è fatta aspra e diffusa da tempo, anche sui social, specie dopo la retrocessione. La rivoluzione avviata dal presidente si è consumata in modo talmente rapido da cogliere tutti di sorpresa soprattutto nella tempistica. Le voci sul riassetto sono circolate ancor prima delle ufficializzazioni. Ieri mattina è arrivato puntuale il comunicato sulla prima investitura: «Il Perugia Calcio comunica che Gianluca Comotto è il nuovo direttore generale del club biancorosso. Comotto ha firmato un contratto che lo lega al Perugia fino al 30 giugno 2021 con rinnovo automatico per un ulteriore anno in caso di promozione in Serie B». Poi Santopadre ha ricevuto Giannitti in sede poco prima di mezzogiorno, senza alcuna protezione da occhi indiscreti tanto da far girare subito notizie e immagini, fino all'annuncio nel pomeriggio senza specificare la durata del contratto. FUTURO LUCARINI Tutto alla luce del sole con l'ormai ex Frosinone che è sceso dall'auto al parcheggio del Curi per andare all'incontro. Resta una figura da sistemare e che gode della considerazione dell'ambiente: si tratta di Mauro Lucarini, non più direttore generale ma che alcune indiscrezioni vorrebbero promosso vicepresidente (secondo altri potrebbe passare alla guida del settore giovanile). Le attenzioni maggiori se le prende Giannitti, che ha fatto breccia più dell'ex Raffaele Rubino, formando un tandem alla direzione con Comotto, un po' com'è stato fatto al Frosinone dove il neo direttore sportivo dei grifoni (trascorsi anche a Celano e San Marino) ha di fatto affiancato Ernesto Salvini, deus ex machina da lunghi anni nel club ciociaro. RIMBORSO ABBONAMENTI La società ha ufficializzato le modalità per il rimborso degli abbonamenti per le gare a porte chiuse a causa del coronavirus. Si tratta delle partite interne con Salernitana (7 marzo), Crotone (26 giugno), Pordenone (3 luglio), Cremonese (17 luglio) e Trapani (27 luglio). I rimborsi saranno messi a disposizione degli abbonati tramite l’emissione in e-mail di un voucher digitale in formato pdf dalle ore 16 del 26 agosto 2020 alle 23.30 del 26 settembre esclusivamente attraverso la piattaforma Ticketone raggiungibile al link www.rimborso.info.