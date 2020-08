Perugia, patto per la salvezza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA- Nel momento più nero, nella difficoltà più grande, quando si resta soli spesso si ha la fortuna di capire su chi si può davvero contare, quali sono le forze realmente a disposizione. È un po’ quello che capita al Perugia in ritiro a Cascia in attesa di una doppia sfida impensabile solo fino a qualche mese fa per mantenere la categoria. Senza conoscere manco l’avversario con certezza, ed è tutto dire, con il rischio che venga a mancare l’appoggio di una tifoseria arrabbiata e delusa per un finale di campionato a dir poco contraddittorio. Tifosi che non entrano allo stadio, per inciso, ma un giocatore al giorno d’oggi, nell’era dei social, ha mille modi per capire il climax. Quello della tifoseria perugina, appassionata e competente come poche, non è mai stato così negativo negli ultimi anni, a testimoniarlo i due comunicati ravvicinati che hanno attaccato pesantemente la squadra per l’atteggiamento degli ultimi mesi in campo e la società per la gestione complessiva. Prima degli eventuali ‘redde rationem’ resta il patrimonio enorme di una categoria da salvare. La grande preoccupazione dei tifosi è che la squadra se ne renda conto fino in fondo ed è quanto pare stia avvenendo. Tra le mura dell’hotel del ritiro, i confronti non si sono limitati soltanto a quello tra Santopadre, Goretti e Pizzimenti con Massimo Oddo, ma anche tra i gli stessi giocatori. Al tecnico la società ha spiegato i perché della ricerca di un altro allenatore (le trattative andate male con Colantuono e Novellino), i timori che l’hanno accompagnata in vista di un playout con il Pescara. Per Oddo, pescarese di nascita e tecnico dell’ultima promozione in serie A degli abruzzesi, il play out sarà comunque un forte scontro di emozioni, ma è fuori discussione la professionalità dell’ex campione del mondo che ha anche un altro anno di contratto con il Perugia. Mentre i grifoni pare abbiano fatto una sorta di ‘patto’, una presa di responsabilità della situazione, di consapevolezza dell’importanza del momento a prescindere dal futuro della necessità di giocarsi la doppia sfida fino all’ultima goccia di sudore. Con la speranza che tutto questo possa bastare a ritrovare energie e cattiveria agonistica sia pure all’ultimo tuffo. NOTIZIARIO Prosegue il lavoro dei grifoni a Cascia in vista del match di andata dei playout in programma il 10 agosto. Quando Oddo dovrà fare a meno dello squalificato Angella e degli infortunati Di Chiara e Buonaiuto (si tenta il recupero per il match di ritorno del 14), mentre è da considerarsi in dubbio anche Melchiorri. L’attaccante in queste ore, d’accordo con la società, ha lasciato il ritiro per andare a curarsi un piccolo risentimento al ginocchio a Cesena e da venerdì dovrebbe rientrare nel gruppo.