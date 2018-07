Serie B, Perugia: scatta la campagna abbonamenti. Prezzi invariati e sconti per chi «porta un grifone»

PERUGIA - Ripartire con nuovo entusiasmo, dopo la delusione del terzo playoff perso in quattro anni. Con la voglia di mettere in campo una squadra anche quest'anno competitiva per il campionato di B, fare miglioramenti per il curi a partire dai seggiolini e sperare nella risposta dei tifosi.



Con la prelazione per i 6.080 vecchi abbonati scatta il 7 luglio la campagna abbonamenti 2018-'19 del Perugia Calcio. È «Sei parte di me» il titolo scelto dal club di Pian di Massiano, che propone la tariffa speciale «porta un grifone», cioè uno sconto del 15% per un vecchio e nuovo abbonato (quest'ultimo su prezzi di vendita libera), ma anche riduzioni. Quelle per donatori Avis della provincia di Perugia, donne e over 65, universitari e famiglie.



Due le fasi di vendita degli abbonamenti, i costi dei quali sono riportati nel sito della società. «Il primo periodo di prelazione andrà dal 7 al 28 luglio - ha detto Marco Santoboni, responsabile marketing -, poi dal 30 luglio vendita libera». Sulle previsioni di vendita il direttore generale Mauro Lucarini, intervenuto con Marcello Pizzimenti (direttore sportivo) ha spiegato che «interessa migliorare rispetto alla passata stagione, con un progetto rivolto soprattutto alle famiglie».



I prezzi degli abbonamenti durante la fase di prelazione saranno gli stessi della prima fase “fedeltà” della precedente campagna abbonamenti 17/18 e quelli in vendita libera vedranno un notevole risparmio di spesa rispetto all’acquisto del tagliando per tutto il campionato.



Alla sottoscrizione dell’abbonamento alla stagione 18/19 il tifoso verrà omaggiato di una t-shirt (fino ad esaurimento scorte) con la scritta “Sei parte di Me“, iniziativa in collaborazione con l’Insurance Partner del Club, Vittoria Assicurazioni, che rilascerà delle offerte dedicate agli abbonati. Sarà inoltre rilasciato all’abbonato un buono sconto di 10 € ogni 50 € di acquisto presso lo store ufficiale del Club. La Grifo Card, fidelity Card dei tifosi del Grifo, titolo sul quale verrà caricato l’abbonamento, permetterà ai tifosi di usufruire delle scontistiche dei partner A.C. Perugia consultabili sul sito internet ufficiale e a loro rivolte.



La società lavora anche sul miglioramento dello stadio Renato Curi. «Da parte della società e del presidente - è stato detto - c'è la volontà di fare una struttura consona allo spettacolo, ci si sta lavorando, in particolare su alcune situazioni come i seggiolini».

Gioved├Č 5 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:23



