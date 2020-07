© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA- Il colpo è stato quasi da kappaò, il day after terribile. Dopo l’incredibile blitz del Trapani al Curi nel recupero – i grifoni hanno letteralmente gettato al vento la vittoria nella ripresa – il Perugia è sull’orlo del baratro playout. E mastica amaro Oddo, che ha visto materializzarsi i fantasmi di una squadra poco lucida palesati il giorno prima, squadra cui anche il pareggio non avrebbe portato benefici in classifica. Ieri nel tardo pomeriggio i grifoni hanno ripreso ad allenarsi in vista della ‘finalissima’ di venerdì (ore 21) al ‘Penzo’ di Venezia, dove soltanto la vittoria potrà regalare la certezza di evitare i playout.Oltre all’infortunato Di Chiara, a Venezia Oddo dovrà tra l’altro fare a meno anche di Gyomber e Rosi, che erano diffidati, sono stati ammoniti e ieri sono stati fermati per un turno. Per loro il campionato è finito, sperando di non dover effettuare i playout.La società ha optato ancora una volta per il ritiro: la squadra partirà oggi stesso, al termine dell’allenamento del mattino, per il Veneto, dove si allenerà fino alla partita prendendo stanza vicino Mestre e dove con ogni probabilità sarà raggiunto dal presidente Santopadre, ieri rimasto a Roma.Ora gli scenari sono molteplici. Le vittorie del Trapani al Curi e del Cittadella hanno tremendamente complicato la lotta per evitare retrocessione e play out. Il Perugia ha però un punto fermo importantissimo: in caso di vittoria sarà salvo, dunque il destino resta nelle sue mani. Ben diversa la situazione in caso di pareggio o peggio ancora di sconfitta. In caso di ko in Laguna per il Perugia ci sarebbe solo una strada per la salvezza diretta: il contemporaneo ko del Pescara a Verona e il mancato successo del Cosenza con la Juve Stabia. Ma anche in caso di pareggio il Perugia sarebbe costretto ad affidarsi alle combinazioni sugli altri campi per evitare i play-out, oltre che alle mancate vittorie di Pescara e Cosenza per la salvezza diretta. Con il Grifo a 46 punti si aprirebbero poi quattro scenari di potenziale classifica avulsa. Il Perugia eviterebbe i play-out in caso di arrivo a 4 o insieme alle sole Pescara e Ascoli. Finirebbe invece agli spareggi arrivando a pari punti con Pescara e Cosenza o con Ascoli e Cosenza.C’è poi un ultimo terrificante scenario – obiettivamente molto remoto -, quello della retrocessione diretta in caso di sconfitta se il Collegio di Garanzia del Coni dovesse restituire al Trapani anche solo uno dei due punti di penalizzazione. La sentenza è attesa per domani.