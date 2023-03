Grifo salvato dalle concorrenti: a Bolzano un altro ko (2-1). Sul banco degli imputati i cambi di Castori. Lisi: «Dobbiamo salvarci in casa»

BOLZANO - Il Perugia perde ancora. Seconda sconfitta nelle ultime tre partite: una settimana difficilissima per la squadra di Castori che va di nuovo ko dopo Pisa e il pareggio interno con il Como. Finisce 2-1, con Casasola che alla fine del primo tempo pareggia su rigore l'1-0 di Mazzocchi al 25'. Nella ripresa il Grifo parte bene ma poi con il passare dei minuti sembra perdere mordente. Al 29' il nuovo vantaggio del Sudtirol sugli sviluppi di un calcio d'angolo e il Perugia che recrimina per una grossa occasione capitata a Luperini.

Per fortuna del Grifo, diverse delle dirette concorrenti non fanno meglio e quindi la squadra resta a un punto dalla zona playout. Sul banco degli imputati finiscono i cambi fatti da Castori a metà secondo tempo. A fine partita, mentre proprio Castori mostra un certo nervosismo a chi gli fa notare che il Sudtirol forse ci ha creduto di più nel successo, Lisi commenta così la sconfitta ai microfoni di Umbria tv: «Volevamo portare punti a casa, non ci siamo riusciti. Nel primo tempo abbiamo avuto qualche difficoltà, poi ci siamo assestati, abbiamo trovato il pareggio e iniziato la ripresa molto bene. Il goll del 2-1 però ci ha destabiliszzato. Ora dobbiamo lavorare in silenzio e riprendere a fare punti. Questa salvezza si gioca in casa».