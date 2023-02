Serie B: Grifo ad Ascoli punito da un autogol (1-0). Rabbia per un rigore non concesso. Castori: «Ko assolutamente immeritato»

PERUGIA - «Si è perso per un tiro in porta deviato. Un mezzo tiro in porta, un autogol. Sconfitta assolutamente immeritata. Si è persa una partita equilibrata abbiamo fatto di tutto per recuperarla. Ma la Dea Bendata era girata dall'altra parte». Così Fabrizio Castori a fine gara ai microfoni di Umbria tv.

Il Perugia, dopo due vittorie consecutive, al Del Duca di Ascoli inciampa sui bianconeri guidati da pochi giorni da Roberto Breda e torna a casa con una sconfitta che fa male più per come è venuta che per le conseguenze di classifica. I biancorossi infatti tornano in zona playout (26 punti, ad uno solo dalla salvezza diretta) a testimonianza che ci sarà da soffrire fino alla fine della stagione per salvarsi ma di certo con prospettive che fino ai primi di dicembre erano francamente insperabili.

Da sottolineare anche come, nonostante non si sia rivista in campo la squadra straripante delle ultime due giornate, il Perugia non solo ha cercato fino alla fine di recuperare rendendosi pericoloso in un paio di occasioni ma prima dell'autogol di Dell'Orco su tiro quasi "lisciato" da Collocolo (60') aveva avuto due ottime occasioni per andare in vantaggio, con Di Carmine prima non lesto ad approfittare di un tacco smarcante di Olivieri a tu per tu con il portiere di casa Leali (uno dei tanti ex con Falzerano, Forte e Falasco) e soprattutto poi con Lisi il cui destro a girare era stato deviato con le punte delle dita dal portiere di casa.

Dopo il gol, altre due importanti occasioni con Capezzi (conclusione al volo di poco sul fondo) e con un pallone messo in mezzo da Casasola che andava solo spinto in rete ma con nessun biancorosso appostato al punto giusto per farlo. Di più. In un primo tempo povero di occasioni e spettacolo, il Perugia ha giustamente recriminato per una trattenuta evidente in area su Di Carmine che arbitro e Var non hanno però considerato da rigore.

Insomma, non il Perugia migliore ma neanche meritevole di perdere una partita difficile, agonisticamente dai toni molto elevati, sicuramente non spettacolare ma in cui per quanto si è visto in campo il pari sarebbe stato quantomeno il risultato più giusto. E ora subito testa al derby di sabato al Curi.