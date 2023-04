Grifo, il baratro è a un passo: ko col Modena (0-1) e sabato in casa del super Genoa. La rabbia dei tifosi

PERUGIA - Rabbia verso tutti. Società, presidente in primis, tifosi e giocatori: la seconda sconfitta consecutiva al Curi che avvicina nuovamente il Grifo alla retrocessione diretta fa scoppiare di nuovo il malcontento dei tifosi. Di quelli che hanno deciso di passare il giorno di Pasquetta al Curi e dei tanti altri che hanno seguito la gara contro il Modena in televisione. Uno a zero per la squadra di Tesser, decide Gerli con un gol dopo appena un minuto dall'inizio del secondo tempo con la squadra di Castori (in tribuna perché squalificato) esattamente come con la Reggina incapace nonostante un tempo intero di abbozzare una reazione che non sia andata al di là di un paio d'occasioni.

Una squadra, il Perugia, che sembra ancora frastornata dai due gol surreali presi mercoledì sera contro la Reggina. Con Furlan che, in porta al posto di Gori, mette a referto almeno tre ottimi interventi ma con gli altri compagni in grado di non riuscire quasi mai a imporre quei ritmi alti che, ormai si è capito, è l'unico modo per tramutare in punti un modo di giocare basato su verticalizzazioni continue (il più delle volte però con imprecisioni nel servire chi gioca davanti) ma che diventa sterile se fisicamente non riesci a sovrastare gli avversari.

Mancano ancora sette partite e dunque alzare bandiera bianca sarebbe un gravissimo errore. Ma certo che questo Perugia visto dal pareggio della Reggina al 96esimo del match con il Modena è gravemente a rischio. Specie perché sabato si va sul campo del super Genoa. «Noi facciamo dell'intensità e del ritmo le nostre armi. Finora siamo sempre riusciti a metterle in campo, oggi la terza partita in una settimana l'abbiamo pagata a caro prezzo. La squadra non è riuscita a rigenerare energie fisiche e nervose»