Grifo retrocesso per mezzora, poi Masucci del Pisa lo riporta in vita: venerdì ultimi 90minuti decisivi, ma serve un altro spirito. Tifosi sul piede di guerra

PERUGIA - Chi spera e chi pensa si tratti soltanto dell'ultima illusione: il Perugia dopo essere artimeticamente retrocesso per mezzora si aggrappa al gol di Masucci del Pisa, che pareggia il vantaggio del Brescia e dà ancora un filo di speranza di salvezza ai biancorossi. Ma venerdì sera nel match da dentro o fuori con il retrocesso Benevento servirà un altro spirito, perché la squadra vista in campo nei primi 60 minuti della partita di Venezia (persa 3-2) non ne sarebbe in grado.

In Laguna arriva la 19esima sconfitta stagionale, con il Perugia che va sotto 3-0 quasi senza combattere. Poi un gol di Luperini e uno di Casasola nell'ultima parte della gara rimettono incredibilmente il Perugia in carreggiata fino all'espulsione a pochi minuti dal termine proprio dell'esterno argentino che salterà così l'ultima gara di venerdì.

Diventata incredibilmente decisiva grazie al punto al pari del Pisa a Brescia.

L'incrocio infatti è drammaticamente propizio: il Grifo al Curi contro il Benevento retrocesso e il Brescia a Palermo che occupa l'ottavo posto (ultimo disponibile per i playoff) e che deve vincere per forza per accedere agli spareggi per la serie A. Grifoni e rondinelle distano tre punti, e così in caso di vittoria biancorossa e sconfitta biancazzurra le due squadre arriverebbero appaiate a quota 39 punti, con il Perugia che però avrebbe la meglio in quanto con gli scontri diretti a favore. Questo vorrebbe dire Perugia ai playout, probabilmente contro il Cosenza. Ma, come detto, ogni calcolo è superfluo con la squadra vista anche oggi nei primi 60 minuti. E i tifosi sono sul piede di guerra.