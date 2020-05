Grifo, medici in prima linea

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Il Calcio lotta per ripartire nell’incertezza, resa ancora più assoluta dalla pubblicazione delle modifiche al complicatissimo protocollo sanitario per la ripresa degli allenamenti di gruppo. I punti critici sono relativi ad una eventuale positività che, secondo le indicazioni del Cts, prevede una quarantena di due settimane per tutto il gruppo squadra e la responsabilità legale in capo ai medici sportivi dei club. Già, ma se i medici di serie A sono per la maggior parte dediti solo a quello, in B la situazione è differente. Si tratta infatti di titolari di studi privati operativi anche in cliniche e strutture ospedaliere, legati ai club più per passione e prestigio che per uno stipendio spesso minimo. Ecco perché chiedergli di prendersi la responsabilità del comportamento di 70-100 persone chiamate a restare in assoluto isolamento nell’ambito di un ritiro, equivale ad esporli ad una abnorme responsabilità, non legata a capacità o condotte professionali ma a compiti da vigilantes. A guidare la protesta è il professor Enrico Castellacci, presidente dell’Associazione italiana medici nel Calcio: ‘La preoccupazione dei miei colleghi di B è tanta e mi hanno scritto che sono pronti a dimettersi se non viene fatta chiarezza al più presto’. Nello staff del Perugia, che fa capo al responsabile sanitario Giuliano Cerulli, operano eccellenti professionisti come Michele Bisogni, Giuseppe De Angelis, Mauro Faleburle, Marco Martinelli, Riccardo Bogini e l’ex grifone Lamberto Boranga, in queste ore i primi ad essere preoccupati. Soluzioni? Si ipotizza una polizza assicurativa per coprire i rischi sanitari, difficile considerata la natura ancora ignota del Covid-19. Mentre l’ultima idea sarebbe un accordo privato società-medici-squadra sulle responsabilità penali. Intanto, ieri alcuni grifoni (Dragomir, Kouan, Rosi e Buonaiuto, intravisto anche un Cosmi con la mascherina) si sono allenati in maniera individuale al percorso verde di Pian di Massiano. Proprio la squadra dei medici biancorossi è al lavoro in vista di lunedì, quando i grifoni dovrebbero tornare a correre all’interno del Curi, si badi bene, sempre per sedute individuali. Per l’occasione i giocatori saranno sottoposti a misurazione di saturazione e temperatura e seguiranno un percorso specifico interno allo stadio evitando ambienti non sanificati (spogliatoi compresi) per arrivare al campo, dove si alleneranno a turno e un massimo di sei per volta vista la necessità della distanza di almeno 10 metri l’uno dall’altro. Diverso il percorso dei grifoni oggi fuori sede. Attesi per il 18 a Perugia, come da direttiva regionale dovranno prima sottoporsi a un periodo di quarantena (da 5 a 15 giorni a seconda della località di provenienza) e poi effettuare tamponi alla Asl prima di rientrare nel gruppo. Gruppo che prima di ripartire, vista la carenza di tamponi, effettuare test sierologici. Per il Perugia, insomma, una timida ripresa è alle porte, necessaria onde evitare di restare indietro rispetto alla concorrenza se il campionato dovesse ripartire. Laddove il ‘se’ resta ancora grande come una casa.