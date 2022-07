Calcio Promozione, il Terni Football Club fa sul serio: ecco Cunzi e Bagnato

Pasquale Cunzi e Andrea Bagnato dalla Narnese al Terni Football Club. Due colpi da 90 per la formazione che sarà guidata nel prossimo campionato di Promozione da Roberto Borrello e nata come evoluzione della Terni Est Soccer School. L'estremo difensore nato a Pompei e il centrocampista nativo di Terni, entrambe classe 1986 e cresciuti nel settore giovanile della Ternana, arrivano da svincolati. «Sono entusiasta di aprire questo nuovo capitolo della mia carriera – afferma Pasquale Cunzi, 10 presenze nei professionisti con la maglia rossoverde prima di una lunga esperienza in Serie D e nelle serie minori – dopo le 6 stagioni a Narni per me molto importanti, anche se concluse senza successi, sono pronto e determinato a mettermi nuovamente in discussione. Mi ha colpito il progetto ambizioso della società. Ritrovo Romano Tozzo Borsoi con il quale ho condiviso l'esperienza in rossoverde e tanti ex compagni ai tempi della Ternana». Bagnato, centrocampista cresciuto nel settore giovanile della Ternana con cui ha esordito in Serie B, era stato cercato anche dalla neonata e ambiziosa Atletico Bmg che militerà in Eccellenza. «È arrivato per me il momento di aprire un nuovo capitolo – dice Bagnato che vanta 236 presenze tra Serie C e Serie D – sono rimasto colpito dal progetto della società. Ho accettato l'offerta del Terni Football Club, rifiutando anche proposte da squadre di categoria superiore, perché credo che qui ci siano tutti i presupposti per costruire qualcosa d'importante».