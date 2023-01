Rischio caduta calcinacci, al Curi chiusa la Gradinata

PERUGIA - Dopo la Curva, ora tocca alla Gradinata. La commissione pubblico spettacolo, nella mattinata di martedì, dopo il sopralluogo al Curi ha infatti deciso per la chiusura della Gradinata dopo aver riscontrato problematiche non solo strutturali ma anche rischi per l'incolumità delle persone derivanti dalla caduta di calcinacci dai gradoni.

Il settore sarà off limits già dalla gara di sabato con il Palermo, con gli abbonati che saranno spostati in tribuna.

La capienza e stata così giocoforza ridotta dagli attuali 12mila a poco meno di 10mila posti.

Da non escludere a questo punto che questo nuovo stop possa portare a un'accelerazione per il progetto stadio nuovo.