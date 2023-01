«Tutti al Curi»: Perugia, i tifosi convocano la città per la sfida-salvezza col Palermo. Strade tappezzate di striscioni

PERUGIA - I tifosi convocano la città in vista della sfida con il Palermo di domani, 14 gennaio, al Curi: una partita considerata importantissima nell'ambiente biancorosso perché dopo due vittorie consecutive nelle ultime due giornate del girone d'andata, la prima del 2023 a Pian di Massiano può rappresentare una spinta decisiva per la squadra di Castori tornata in corsa per la salvezza diretta dopo quasi tutto un girone all'ultimo posto.

Per questo motivo i tifosi della curva hanno dato seguito al comunicato diffuso tra mercoledì e giovedì sui social, in cui si invitava a colorare di biancorosso gli spalti del Curi, con un gesto importante che testimonia lo sconfinato amore per il Grifo: letteralmente tappezzata la città di striscioni in cui si invitano i tifosi allo stadio. Di seguito soltanto alcuni esempi di come si è risvegliata la città stamattina:

Da via Mario Angeloni, a via XIV Settembre, a via Settevalli, Piscille, San Sisto e ovviamente davanti e intorno al Curi, migliaia di perugini e tifosi biancorossi hanno avuto un risveglio a forti tinte biancorosse.

Il tutto mentre la squadra sta vivendo la vigilia del match, domani alle 14, e la società un passaggio molto importante per il proprio futuro: a mezzogiorno a Palazzo dei Priori si presenterà infatti la cordata di imprenditori interessata alla costruzione del nuovo Curi.

Ma il messaggio dei tifosi è chiaro: il Grifo a prescindere, qualunque sia la categoria.