TERNI La Ternana si prepara a presentare un nuovo ricorso al Collegio di garanzia del Coni «avverso le delibere del Commissario straordinario assunte in data 13 agosto 2018 ed avverso il calendario di serie B a 19 squadre». «Provvederemo a diffidare immediatamente sia il Commissario straordinario Roberto Fabbricini che il presidente della Lega di Serie B Mauro Balata a compiere immediatamente gli adempimenti di loro competenza riguardanti il completamento dell'organico di Serie B» hanno sottolineato in una nota congiunta dei legali della Ternana gli avvocati Fabio Giotti, Massimo Proietti e il Massimo Spasiano. «Non chiederemo blocchi del campionato o altre cose strane - hanno aggiunto -, ma semplicemente di completare i calendari con x, y, z in attesa che il Collegio di garanzia del Coni il 7 settembre decida quali saranno le squadre che avranno diritto ad essere ripescate».

Martedì 14 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:12



