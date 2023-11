Domenica 12 Novembre 2023, 23:50

PERUGIA - Acceso, combattuto e incerto fino alla fine. Perugia-Gubbio ha tenuto fede alle attese e alla fine se lo è aggiudicato il Perugia grazie all’ex di turno Federico Vazquez, motivatissimo e capace di inventarsi un gol-capolavoro attorno al quale i compagni hanno costruito una vittoria che rilancia le ambizioni biancorosse. Il Gubbio, che veniva da quattro sconfitte esterne tra campionato e Coppa, mastica amaro per i gol falliti nei finali di tempo da Udoh, Spina e Di Massimo. Senza Angella che non ha recuperato (Bartolomei capitano) Baldini ha scelto Morichelli, al debutto in campionato in coppia con Vulikic, con Mezzoni e Cancellieri confermati sulle fasce dopo l’impiego in Coppa. Braglia ha schierato dal canto suo un Gubbio camaleonte, capace di difendere a tre e impostare a quattro. Ed è stato proprio il Gubbio a sorprendere il Perugia in avvio.

Prima Mercadante (3’) ha raccolto tardi l’invito dalla destra di Spina, poi Udoh (6’) non ha approfittato dell’incertezza di Adamonis che non ha trattenuto il sinistro a palombella di Spina dalla distanza. Ma il Gubbio non aveva fatto i conti con l’ex di turno. Dopo un destro di Santoro su Vettorel (6’), l’argentino Vazquez si è inventato un gol-capolavoro più da seconda che da prima punta (7’), impostando prima la ripartenza su Cancellieri e poi portandosi nell’area ospite, dove il terzino ha recapitato una palla con il contagiri che l’argentino ha incornato nel “sette”. Lo stesso Vazquez (13’) ci ha poi riprovato con un gran destro a mezza altezza fuori di poco sul break di Morichelli. Il Perugia ha dimostrato di sapere bene cosa fare sulle ripartenze, mentre il gol ha avuto l’effetto di far perdere al Gubbio le certezze e le misure dei primi istanti di gara. Ci poteva stare anche il bis (15’) quando Santoro ha spedito su Vettorel un colpo di testa sul cross in corsa di Mezzoni. La partita è nuovamente cambiata quando anche il secondo centrale biancorosso (Vulikic dopo Morichelli) ha rimediato il giallo. Il Perugia si è intimorito, ha abbassato il baricentro e il Gubbio ha fatto venire i brividi al Curi quando Udoh (30’) ha ricevuto da Morelli e si è girato in un fazzoletto per poi alzare troppo il sinistro; poi quando Spina (36’), imbeccato in verticale da Mercati, si è inventato stop e sinistro immediato che ha fatto la barba al palo alla destra di Adamonis.

Con l’1-0 precario, la ripresa è andata a strappi, i padroni di casa pronti a distendersi in contropiede e gli ospiti a tessere trame alla ricerca del pertugio giusto. Seghetti (8’) ha reclamato per un atterramento nell’area rossoblu ad opera di Tozzuolo, ex compagno nella Primavera biancorossa. Kouan (9’) ha sparato col piattone in corsa sopra la traversa prima che Braglia non decidesse di passare a quattro con Casolari per Tozzuolo. Ma è stato ancora il Perugia a rischiare il bis con Kouan (gran sinistro uscito di pochissimo al 17’) e quando Cudrig (22’) ha vanificato una ripartenza tre contro due. Il finale è stato in trincea. Il Perugia ha perso Baldini, espulso dalla panchina per doppia ammonizione, Braglia si è giocato il tutto per tutto con Montevago. Dopo la botta su punizione di Bartolomei (40’) respinta in volo da Vettorel, il Gubbio è finalmente riuscito a rendersi pericoloso nel recupero. Quando prima Adamonis (48’) ha respinto una punizione di Di Massimo e poi Spina (50’) dopo una mischia e svariati rimpalli ha battuto di collo di pochissimo sopra la traversa. Fine dei giochi e derby al Perugia.

I COMMENTI

«Sono contento per il gol, soprattutto perché servito per vincere la partita. L’esultanza particolare dopo il gol? Uno nella partita non riesce a stare del tutto calmo. Per noi era un gol importante ma porto un gran rispetto per la gente di Gubbio. Tre punti vitali per quello che vogliamo». Così Vazquez ai microfoni di Umbria tv a fine partita.

Vittoria importantissima, come sostiene Baldini. «Abbiamo lavorato bene nella fase di non possesso contro un avversario tosto che darà del filo da torcere a tante squadre, abbiamo avuto le occasioni per chiuderla ma ci sono stato troppi errori, lavoriamo molto su questo fondamentale e bisogna crescere». Non nasconde la propria soddisfazione il tecnico. Diversa la questione relativa alla sua espulsione apparsa frettolosa. «Ho preso il primo giallo per protesta e ci sta, la seconda volta ho bloccato la sostituzione perché c’è stata un’incomprensione, magari sono uscito dall’area tecnica ma non ci stava».

Le buone notizie sono per Morichelli schierato dal primo. «Aveva fatto bene in Coppa Italia e ho deciso di dargli fiducia, non giocava da tempo ma è un giocatore che può essere molto importante per noi sapevo che avrebbe potuto ben figurare e lo merita». Risposte positive anche dalla mediana ancora una volta il reparto migliore. «Iannoni, Kouan, Santoro e Bartolomei sono stati fondamentali, come dicevo la fase passiva è stata perfetta torno a dire che l’unico limite è stato nel non riuscire a chiudere la gara, si pensi alla ripartenza di Cudrig che non ha servito Santoro».

Mastica amaro invece Piero Braglia: «Abbiamo buttato via la gara a causa di un errore e purtroppo tutte le volte che andiamo sotto non riusciamo a recuperare, sbagliamo a leggere le situazioni, le ingenuità si pagano a caro prezzo, mi dispiace per i tifosi che ci hanno seguito in massa, sbagliamo troppo e dovrò inventarmi qualcosa» riconosce il tecnico toscano.