Curi, curva Nord chiusa per fare i lavori

PERUGIA - La curva Nord potrebbe chiudere durante i lavori di ristrutturazione dello stadio Curi. La novità è emersa ieri mattina nella sala della Vaccara quando il sindaco Andrea Romizi, l’assessore allo Sport Clara Pastorelli e i dirigenti Fabio Zepparelli e Paolo Felici, hanno fatto il punto sui lavori che verranno. L’ipotesi della chiusura è presa in considerazione da palazzo dei Priori tanto che, sfogliando il calendario, il settore potrebbe rimanere vietato ai tifosi quando il 26 febbraio 2022 arriverà il Benevento dell’ex tecnico Caserta e il 5 marzo arriverà il Lecce. Ipotesi presa in esame anche se il Comune cercherà di scongiurarla. I lavori da 1.335.000 euro inizieranno a gennaio.

Una volta ultimata la progettazione, il cuore dei lavori sarà la curva Nord. Dell’importo stanziato dal Comune la metà andrà per rimettere a nuovo la curva Nord. Che ha bisogno, dopo le indagine e rilevazioni sulla vulnerabilità sismica, di interventi non solo sui gradoni che vanno cambiati, ma sulla parte della struttura in acciaio. Il sindaco Andrea Romizi ci ha tenuto a spiegare che stratta di una «ristrutturazione», cioè un intervento che ridà vita a uno stadio arrivato forse un po’ più in là del fine corsa e che dal 1975 ha iniziato a fare i conti con gli interventi salva Curi a partire dal 2019. I lavori della curva finiranno al termine del campionato e l’obiettivo è fare in modo che la prossima stazione la Nord possa andare a pieno regime con 5mila tifosi. Non è escluso che le parti nuove della curva potranno essere aperte, di volta in volta, già a campionato in corso. Il resto dei lavori negli altri settori sono legati al monitoraggio in corso ed entro la fine del mese si capirà dove e come intervenire.

Sul fronte dello Sky Box che ha avuto problemi ai vetri, l’assessore Pastorelli ha spiegato che si sta studiando una soluzione con altri materiali che rendano allo stesso modo ma che alleggeriscano il siluro. E poi la novità, emersa dopo il vertice dell’altro giorno con il presidente Santopadre, che il Perugia interverrà sul rifacimento dei 40 bagni dello stadio, iniziando da quelli della curva Nord. Lo ha assicurato lo stesso assessore.

ASSESSORE E SINDACO

«Dal 1975, anno dell’inaugurazione- ha spigato l’assessore Pastorelli- si è messo mano al Curi in maniera seria solo dal 2019. Da lì ci sono stati una serie di interventi importanti che culminano con questo investimento da parte del Comune». «Lo stadio Curi- ha sottolineato il sindaco Andrea Romizi- è più di una struttura sportiva. L’intervento che verrà fatto sarà duraturo, non andremo a mettere toppe». Lavori che avranno un peso anche se andrà in porto la realizzazione del nuovo stadio? Questo è un altro discorso che ancora sembra prematuro affrontare.

CONVENZIONE IN SCADENZA

Intanto sta per scadere la convenzione con il Perugia per la gestione dello stadio. Linea rossa a fine campionato(giugno 2022), sono già avviate le interlocuzioni per il rinnovo. Dentro ci sono i 250mila euro più Iva che il Comune versa al Perugia per le manutenzione dai cui, ogni volta che ci sono interventi nell’ambito della convenzione con cui il Comune si sostituisce alla società, vengono scalati. Tra gli obblighi della società di Santopadre le spese di gestione, il pagamento delle utenze, gli oneri della gestione tecnica, la manutenzione straordinaria ciclica, adempimenti normativi alla sicurezza e alle richieste della Federazione, per esempio, in termini di tecnologia in campo