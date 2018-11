Grifo anima e cuore: Crotone ko (2-1) e balzo al quarto posto. Verre: «Possiamo arrivare lontano». Scintille Nesta-Vido. Emozioni per Leo Cenci

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Anima e cuore. Il Perugia centra la terza vittoria consecutiva contro un Crotone che, seppur rimaneggiato, dimostra di essere una squadra destinata a risalire in classifica e irrompe in zona playoff. La squadra di Nesta si colloca al quarto posto, chiaramente in attesa che si completi la dodicesima giornata di campionato dopo l'anticipo del Curi che arride ai grifoni al termine di 95 emozionanti minuti.Una partita vivace, cominciata col piglio giusto dalla squadra di Oddo, pericolosa con Firenze e Sampirisi (6' e 9'). Al Perugia, che spreca un ghiotto contropiede all'8, servono venti minuti per andare in pressing. Prima sfiorano il gol Melchiorri e Kinglsley, poi segna Verre (24'). La prima vera risposta dei calabresi arriva al 38', quando Firenze sfiora il pari di testa, ma trova Gabriel pronto fra i pali.È all'11 della ripresa che arriva l'1-1: fallo in area di Gyomber, dal dischetto non sbaglia Nwankwo. Al 19' proprio unadeviazione di testa del nigeriano su punizione di Falasco a riportare in vantaggio i biancorossi, che nel finale non concretizzano due grandi occasioni. Per la squadra di Nesta tre punti d'oro e il momentaneo quarto posto a 17 punti con la Salernitana.«E' un gruppo splendido e possiamo davvero andare lontano» confida ai microfoni di Dazn Valerio Verre. Il trequartista, tornato in estate dopo la splendida stagione 2014-2015 che lo consacrò come uno dei migliori centrocampisti della serie B con sguardo sulla serie A, all'inizio ha stentato. Ma da tre partite, da quando Nesta lo ha messo nel ruolo di trequartista, è tornato grande protagonista e ha messo a segno tre gol in altrettante gare. Partita emozionante e molto tesa al Curi, con tanto di scintille tra Nesta e Vido al momento della sostituzione dell'attaccante. Grandi emozioni anche per Leonardo Cenci, sotto la curva prima dell'inizio della gara.Servizio integrale in edicola sabato 10 novembre Il Messaggero Umbriae online Il Messaggero digital