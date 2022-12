Il Grifo torna in corsa per la salvezza: 2-0 a Benevento. Santopadre: «Castori ci tirerà fuori da questa situazione. Che errore esonerarlo»

PERUGIA - «Adesso non facciamo l'errore contrario di essere troppo tranquillio. Abboamo fatto due ottime partite sono molto felice, la squadra ha preso la rotta giusta ma non ha fatto niente. Dobbiamo continuare a castorizzarci. Il mister ci tirerà fuori da questa situazione». Massimiliano Santopadre ai microfoni di Umbria tv fa il pompiere e pure mea culpa: a Benevento nel giorno di Santo Stefano arriva la seconda vittoria consecutiva (2-0 con gol ancora di Lisi e poi di Luperini), novità assoluta in stagione, ultimo posto abbandonato e anche l'aver ammesso l'errore della cacciata di Castori dopo il derby perso a Terni.

Un successo meritato, quello della squadra di Castori. Che ha colpito i padroni di casa del Benevento nel minuto di recupero del primo tempo con la terza rete in due partite di Lisi e poi ha chiuso i conti con Luperini a dieci minuti dal termine della gara con un tocco sottoporta di Luperini su assist di Melchiorri. Non solo i gol, dal momento che il Grifo vince la gara soprattutto sotto il profilo fisico e poi anche tattico.

«Io per primo penso di aver sbagliato, mi sono fatto prendere troppo dall'ansia. Ho sbagliato a esonerare Castori - prosegue Santopadre a fine gara -. Per fortuna è tornato e molto arrabbiato. Dobbiamo credere nel lavoro che fa il mister. Come dice sempre lui, nel calcio non conta come si gioca ma come lo interpreti. Sono contento. Le difficoltà di inizio stagione? Siamo diventati presuntuosi, venivamo da un campionato importante e pensavamo fosse tutto più facile. Quando si perde l'umiltà necessaria si corre il rischio di fare male. Il lavoro del mister è a lungo termine, lui me lo diceva: presidente ci vuolle pazienza, le mie squadre rodate si vedono piùin là. Mercato? Per noi questa squadra non è da rifondare, non possiamo dire però che non ha bisogno di nulla. Abbiamo una lista over piena e non possiamo fare altrimenti che anche altre uscite. Dopo domani ci sederemo con direttore e allenatore per fare una riunione definitiva e tireremo fuori il da farsi. Ma per noi questa squadra non è da rifondare, chiaro che ci saranno da fare dei ritocchi. Siamo ancora penultimi, facciamo questo fine anno meritato in santa pace e dal due riprendiamo a tutto gas. La strada sarà in salita fino a fine campionato. Il nuovo Curi? Si farà».