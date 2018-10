Ultimo aggiornamento: 20:50

PERUGIA - Sono entrati indisturbati negli spogliatoi dello stadio di San Sisto, nel corso del derby di Eccellenza tra i padroni di casa e la Pontevecchio. Prima hanno cercato di forzare lo spogliatoio dei padroni di casa, ma non ci sono riusciti. Poi si sono concentrati su quello degli ospiti e hanno fatto il bottino grosso: orologi, cellulari, soldi, chiavi delle macchine. Hanno anche assaltato auto del pubblico.Una scorpacciata criminale che nell'immediato ha avuto il potere di sospendere la partita, dal momento che i giocatori vittime del maxi furto non hanno voluto proseguire la gara e hanno incontrato la massima solidarietà degli avversari. All'arbitro non è restato altro che sospendere la partita, ma l'azione criminale non ha sortito definitivamente questo effetto: San Sisto-Pontevecchio ricomincerà da dove è stata interrotta: 0-0 al 45'.Lo ha stabilito il giudice sportivo Marco Brusco che ha anche sanzionato il San Sisto con 150 euro evidenziando «la responsabilità della società ospitante in ordine alla mancata custodia degli spogliatoi» ma tenendo anche conto «della condotta della società», in particolare la solidarietà espressa agli avversari». Il San Sisto nell'intervallo si era detto disposto» ad accettare qualsiasi decisione« riguardo il prosieguo della partita.