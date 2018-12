Calcio, per il derby è guerra dei biglietti tra Spoleto e Foligno

FOLIGNO - E’ già derby dei biglietti tra Spoleto e Foligno. A infiammare la vigilia della partita di Eccellenza in programmadomenica la scelta dello Spoleto di riservare ai tifosi del Foligno la tribuna prato al costo di 12 euro. Un prezzo ritenuto eccessivo per la categoria e per le condizioni del settore ospiti dai sostenitori biancazzurri, pronti allo sciopero del tifo. Niente ingresso allo stadio e incitamento ai falchetti da fuori i cancelli. A questo punto è intervenuto il Foligno, che rimborserà nella prossima gara casalinga due euro ai propri tifosi, pur di averli a incitare la squadra a Spoleto. © RIPRODUZIONE RISERVATA