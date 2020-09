Cala il numero dei contagiati a Narni: altri due persone ufficialmente guarite

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Altri due narnesi, che si trovavano in isolamento obbligatorio, hanno potuto vantare un tampone, il secondo, negativo. Fanno tutti parte della stessa famiglia, da cui era partito il contagio quasi un mese fa. Ed anche gli altri due che hanno avuto il tampone negativo solo ieri, erano dei congiunti. Si sta attenuando così il morso del contagio del coronavirus a Narni che in un momento sembrava prendere grandezze inusitate. Invece, il controllo, il rispetto delle regole lo hanno prima fermato ed adesso anche ridotto. Il sindaco Francesco De Rebotti ha come di consueto, informato i cittadini, dichiarando che i due narnesi “sono ufficialmente guariti e quindi, appena ricevuta documentazione ufficiale, ritirerò per loro l'ordinanza di isolamento contumaciale”. A questo punto il numero dei contagiati è sceso a nove con una sola persona ricoverata in ospedale e le cui condizioni sono peraltro abbastanza buone.