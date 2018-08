Tre cagnolini finiscono in un cunicolo: Perugia, intervento d'urgenza per salvarli

PERUGIA - Un paese intero con il fiato sospeso per tre cagnolini: succede nel giorno di Ferragosto a Villanova. Una storia apparentemente banale che diventa un intervento d'urgenza. I tre cani, nella mattinata di mercoledì, sono finiti dentro una conduttura avanzando per parecchie decine di metri e rimanendo di fatto intrappolati.



A dare l'allarme i proprietari e alcuni residenti che, secondo quanto raccontato alla sala operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco, hanno visto i cagnolini entrare nel condotto per inseguire un altro animale, probabilmente una nutria.



Sul posto immediato l'intervento di due squadre dei vigili del fuoco, con mezzi e attrezzature speciali che vengono utilizzate nei casi in cui si tenta di individuare e localizzare persone scomparse.

Mercoledì 15 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:26



