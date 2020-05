Caffè Corsini di Arezzo sostiene l'ospedale di Terni e altre sei strutture umbre: «un piccolo contributo per dire un grande grazie»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

AREZZO Secondo la filosofia del Caffè Corsini, una vera e propria istituzione della caffetteria ad Arezzo dal 1950 in poi che esporta i suoi prodotti in più di 65 paesi del mondo, «prendere un caffè è una delle prime azioni che si fa per se stessi, per concedersi un momento di pausa o per ricaricarsi»: stavolta, però, conseguentemente all’emergenza da Coronavirus, anche offrire un caffè può diventare un modo per offrire solidarietà. La storica torrefazione di Arezzo, infatti, ha deciso di sostenere la sanità umbra (oltre a quella toscana) in questo periodo difficile con iniziative benefiche a favore degli ospedali di sette località, Terni, Perugia, Città di Castello, Media Valle del Tevere, Foligno, Orvieto e Spoleto. «Anche nella fase due, un momento di ripresa per il nostro paese, è importante sostenere la sanità e far sentire ancora la nostra vicinanza» spiega al riguardo il presidente dell’azienda, Patrick Hoffer. «Ecco che allora questo piccolo contributo da parte di Caffè Corsini equivale ad un grande “grazie” per quello che il personale sanitario ha fatto e continuerà a fare per tutti noi». L’azienda ha donato agli ospedali capsule, caffè macinato, macchinette e cioccolato. Se da un lato, quindi, si tutela la salute anche sul posto di lavoro dei dipendenti, tra smart working e polizze assicurative speciali, l’azienda tiene anche a tutelare il lavoro delle imprese italiane, invitando i consumatori a preferire prodotti nazionali: «Sosteniamo l’Italia comprando italiano» conclude Patrick Hoffer, «Teniamo alto il valore del made in Italy, oggi più che mai».