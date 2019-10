«Cadono pezzi di intonaco dall'undicesimo piano»: Perugia, paura in via Sicilia

PERUGIA - Paura in via Sicilia per la caduta di pezzi di intonaco dall'undicesimo piano del palazzo. La segnalazione è arrivata intorno alle 18 di martedì alla sala operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco, che ha subito inviato una squadra sul posto. Arrivati anche carabinieri e polizia municipale.



Attraverso l'autoscala i pompieri hanno verificato alcune parti pericolanti della veletta posta all'undicesimo piano del palazzo, con distacco di alcune per porzioni di intonaco.



E' immediatamente scattata per motivi di sicurezza la chiusura della strada, anche all'incrocio con via Pievaiola, con evidenti e notevoli ripercussioni sul traffico. © RIPRODUZIONE RISERVATA