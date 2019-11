Un uomo di 54 anni è rimasto gravemente ferito stamani, a Terni, dopo essere caduto dal tetto di un'attività mmerciale dove stava svolgendo alcuni lavori per montare delle luci di NMatlae in vista delle festività. L'incidente è avvenuto in zona Polymer. Trasportato con codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale, secondo quanto riferisce il Santa Maria, l'uomo ha riportato un grave politrauma. È stato ricoverato con riserva di prognosi. Sul posto oltre al 118 anche la polizia e il personale dell'Usl Umbria 2 per ricostruire la dinamica della caduta. L'uomo non sarebbe dipendente dell'attività commerciale. © RIPRODUZIONE RISERVATA