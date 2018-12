TERNI Una donna è rimasta ferita in maniera non grave, nella tarda mattina di mercoledì, dopo essere

stata colpita da una lastra in marmo caduta all'interno del cimitero di Terni. La lastra - secondo quanto si apprende dai vigili del fuoco - si è staccata da una struttura in cui si trovano dei fornetti,

colpendo oltre alla signora anche la sua auto. La donna è stata soccorsa dal 118. I pompieri intervenuti sul posto hanno provveduto a rimuovere un'altra lastra pericolante. © RIPRODUZIONE RISERVATA