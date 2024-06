Lunedì 10 Giugno 2024, 09:32

IL CASO

L'ALLARME

E' caduto lungo il percorso della pista di downhill al Parco Batteria di Collestatte. Il 15enne, ferito in modo non grave, è stato soccorso non senza difficoltà dai vigili del fuoco di Terni e dal personale del soccorso alpino speleologico umbro, giunti in forze in Valnerina in pochi minuti con uomini e mezzi e con l'elicottero Nibbio del 118. Al recupero del minorenne hanno assistito diversi turisti che stavano trascorrendo la giornata festiva nell'area verde che circonda la Cascata delle Marmore.In tanti in quel momento erano al Parco Batteria, un bike park storico del centro Italia che si sviluppa sui rilievi che si trovano proprio di fronte alla Cascata delle Marmore.L'allarme è scattato nella mattinata di ieri, quando è giunta la richiesta d'intervento per soccorrere il 15enne che, dopo una brutta caduta con la sua mountain bike all'interno del parco Batteria dove era impegnato in un'escursione, era finito a terra in una zona abbastanza impervia. I soccorritori si sono mobilitati e in pochi minuti sono giunti sul luogo dell'incidente. Sono stati i vigili del fuoco della sede centrale di Terni insieme al personale del Sasu a portare a termine con esito positivo il recupero del ragazzo 15enne vittima dell'infortunio in bicicletta.Stando a quanto ricostruito dai soccorritori il ragazzo, mentre stava percorrendo la pista di downhill del parco Batteria della frazione di Collestatte, nel comune di Terni, ha perso il controllo del mezzo a due ruote cadendo a terra. E' stato recuperato dal personale dei vigili del fuoco e del soccorso alpino e poi è stato trasportato in una piazzola dove ad attenderlo c'era l'elicottero del soccorso sanitario umbro Nibbio. Qui è stato affidato alle cure dei sanitari e poi trasportato d'urgenza all'ospedale "Santa Maria" dove è stato ricoverato con diverse lesioni e fratture. Ai soccorsi hanno assistito in tanti. Hanno visto l'elicottero volare basso sopra ai boschi cercando di individuare il 15enne e poi atterrare in un prato minuscolo. Uno dei soccorritori si è calato col verricello ed ha caricato il minorenne con tutte la cautele del caso. Una volta stabilizzato il ragazzo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Terni e preso in carico dai sanitari del pronto soccorso dell'ospedale ternano.Le sue condizioni per fortuna non destano preoccupazione. A tarda mattinata possono tirare un sospiro di sollievo anche i tanti frequentatori del bike park attivo da molti anni, forse uno dei primi del centro Italia, con una lunga storia che lo ha visto anche protagonista di diverse competizioni downhill.