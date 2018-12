TERNI Un paracadutista romano è rimasto ferito per una caduta in seguito al lancio con il paracadute all'aviosuperficie Leonardi di Terni avvenuto questa mattina intorno alle 10. L'uomo, cosciente, è stato trasportato dal 118 in ospedale. Sembra abbia riportato alcune fratture agli arti inferiori. Su quanto successo sono in corso accertamenti da parte della polizia. © RIPRODUZIONE RISERVATA