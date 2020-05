TERNI A dare l'allarme la compagna quando ha fatto ritorno a casa, giovedì sera intorno alle 21, in una palazzina che si trova lungo via San Lucio a San Valentino. All'interno c'era il corpo senza vita di un uomo di 39 anni, originario di Salerno, ma da molti anni residente a Terni. La donna ha chiamato il 118 , ma quando è arrivato un medico non ha potuto fare altro che costare il decesso dell'uomo. Poi, sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini per accertare le cause della morte. L'uomo era conosciuto come tossicodipendente ed aveva precedenti per spaccio. Ma sarà solo l'esame autoptico, insieme a quelllo tossicologico, ordinato dal pm di turno Raffaele Pesiri, a sciogliere ogni dubbio © RIPRODUZIONE RISERVATA