Cadavere carbonizzato trovato dentro un'auto in fiamme ad Acquasparta

Giovedì 2 Settembre 2021, 08:33

Il cadavere, probabilmente di una donna, è stato trovato carbonizzato all'interno di un'auto in fiamme questa notte. I Vigili del fuoco di Terni sono intervenuti per la segnalazione di un autovettura in fiamme sulla strada tra Acquasparta e Firenzola, vicino al bivio per Casteldelmonte. Durante le operazioni di spegnimento è stato trovato dentro l'auto il cadavere di una persona.

Sul posto erano presenti i carabinieri, l'autovettura era in fiamme a bordo strada, l'allarme era stato dato da automobilisti di passaggio. Per le generalità della vittima, che da una prima analisi sembra essere di sesso femminile, si dovranno comunque attendere ulteriori e più approfonditi esami autoptici. Al momento l'ipotesi più accreditata è quella del suicidio ma le indagini sono in corso.