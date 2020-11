Cacciatore cade in un dirupo, parte il colpo dal fucile e si ferisce

GUBBIO - Un cacciatore è rimasto ferito lunedi mattina per un colpo partito dal suo fucile che lo ha colpito alla gamba destra. L'uomo è scivolato in un dirupo durante una battuta di caccia ed è partito il colpo di fucile. L'incidente è avvenuto a vocabolo Terra dei Molini in località Scritto nel territorio comunale di Gubbio. Il cacciatore ferito è stato soccorso dai vigili del fuovco di Gubbio che lo hanno recuperato e consegnato agli operatori del 118.

