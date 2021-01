Caccia al cinghiale prorogata al 31 gennaio

PERUGIA - La chiusura del periodo di prelievo venatorio della specie cinghiale viene posticipata in

Umbria dal 17 gennaio al 31 gennaio.E' quanto ha disposto la Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla Caccia Roberto Morroni, approvando la modifica del calendario venatorio 2020/2021.

La proroga - spiega una nota della Regione - è stata decisa allo scopo di recuperare parzialmente le giornate di prelievo venatorie perse in conseguenza delle limitazioni agli spostamenti imposte dai Dpcm per il contrasto alla pandemia da Covid-19, in seguito ai quali il prelievo del cinghiale in battuta è rimasto praticamente sospeso per circa un mese fra novembre e i primi di dicembre, rendendo di fatto impossibile il completamento dei piani di abbattimento per la gestione della specie, fondamentale per contenerne la diffusione e ridurre i danni causati alle produzioni agricole. La modifica al calendario della stagione venatoria, che ha ottenuto il parere favorevole dell'Ispra-Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, consentirà di proseguire i piani di abbattimento nel rispetto della normativa nazionale. Il prolungamento del periodo del prelievo venatorio al cinghiale era stato sollecitato anche con mozioni e interrogazioni in Assemblea Legislativa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA