Caccia, salta la preapertura

PERUGIA - Niente preapertura della caccia. «Non ci sono le condizioni per approvare la modifica al calendario venatorio per la stagione 2019/2020 preadottata dalla Giunta regionale e prevedere la preapertura della caccia, poiché non è ancora pervenuto alla Regione il parere dell'Ispra, non vincolante ma obbligatorio». E' quanto rende noto l'assessore regionale alla Caccia, Fernanda Cecchini che conferma le anticipazione del Messaggero in edicola venerdì mattina. «Il percorso per confermare anche quest'anno i due giorni di preapertura non era semplice, come tutti sapevamo - aggiunge l'assessore del Pd - Abbiamo operato, nel rispetto delle normative, credendo fino in fondo nella possibilità di prevedere giornate aggiuntive antecedenti l'apertura della terza domenica di settembre - dice ancora l'assessore, in un comunicato della Regione - ma l'assenza del parere dell'Ispra non lo consente. Non ci sono tempi tecnici per l'anteprima della stagione da domenica prossima».