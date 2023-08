Caccia, sabato scatta la preapertura: tensione sulle nomine Atc

Giovedì 31 Agosto 2023, 07:00







PERUGIA - Pronti, via. Scatta la stagione venatoria. Sabato è prevista la preapertura. Per il primo giorno possibilità di sparare solo alla tortora selvatica e con una serie di limitazioni molto precise. L’avvio generale della stagione venatoria è stabilito, invece, per la giornata del 17 settembre - la terza domenica del mese - e la conclusione è fissata per il 31 gennaio 2024, data stabilita dalla legge nazionale.

Come da copione, anche quest’anno la decisione su tempi e modi della stagione di caccia è stata accompagnata da una serie di polemiche. I circa 25mila cacciatori “attivi” nel Cuore verde sono ancora un punto di riferimento importante, nonostante i costi elevati dell’hobby della doppietta negli ultimi anni abbiano quasi dimezzato le proporzioni degli appassionati.

«Il calendario ricalca sostanzialmente il precedente – ha spiegato il vicepresidente della giunta regionale Roberto Morroni – ed è motivo di soddisfazione in quanto risultato di un confronto molto partecipato e di una condivisione unanime con le associazioni venatorie».

Non sono stati dello stesso avviso i consiglieri regionali della Lega Manuela Puletti e Marco Castellari, che hanno ricordato come in occasione della preapertura alcune Regioni “vicine di casa” abbiano fatto scelte diverse: «Nelle Marche, per il secondo anno consecutivo, la giunta regionale ha approvato il prelievo in deroga allo storno, alla tortora dal collare e persino al piccione - hanno spiegato - in Toscana c’è la deroga allo storno e alla tortora. Scegliere di derogare anche in Umbria avrebbe rappresentato un messaggio positivo e propositivo nei confronti dei cacciatori». Da qui la decisione di presentare un’interrogazione sulla questione.

COME FUNZIONERÀ

Sabato, nella giornata di preapertura, i cacciatori umbri potranno portarsi a casa al massimo 5 tortore a testa e dovranno tenere d’occhio l’applicazione predisposta proprio dalla Regione che fissa il limite “giornaliero” di prelievo. In pratica, immediatamente dopo aver abbattuto un volatile ogni cacciatore dovrà “cliccare” nell’applicazione con le specifiche credenziali personali. Il carniere complessivo regionale prefissato è di 2917 esemplari corrispondenti al 50 per cento della media dei carnieri rilevati tra il 2014 ed il 2018. L’applicazione poi farà il resto: invierà un messaggio di allerta a tutti i cacciatori al raggiungimento della quota del 60 percento del limite e poi un avviso di interruzione della possibilità di sparare quando verrà raggiunto l’80 percento dello stesso tetto massimo.

LA POLITICA

Ma a far discutere sono anche le nomine nella politica venatoria. Tradotto: è caos nelle elezioni all’interno degli Ambiti territoriali di caccia, cioè quegli enti cui viene affidata “la gestione di ogni attività di carattere faunistico, ambientale e venatorio”. Sono finiti sostanzialmente “in blocco” l’Atc 2 (Foligno e Spoleto) e l’Atc 3 (Terni e Orvieto). Niente accordo tra le associazioni venatorie e men che meno tra cacciatori e rappresentanti del mondo agricolo, con un sacco di schede bianche e nessun candidato in grado di raggiungere la quota dei 14 voti richiesti. Se ne riparlerà tra qualche settimana.

Eletto, invece, alla guida dell’Atc 1 del Perugino Luciano Calabresi. La politica non c’entra - guai a dirlo, negherebbero tutti - ma i rumors raccontano che l’esito non sia affatto dispiaciuto a una certa galassia leghista.