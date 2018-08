PERUGIA - La Giunta regionale dell' Umbria ha confermato le giornate di caccia del 2 e del 9 settembre secondo le modalità previste dal Calendario venatorio per la Stagione 2018-2019, mentre resta sospesa la caccia di selezione alle specie daino e capriolo: lo comunica l'assessore regionale alla caccia, Fernanda Cecchini.

«La decisione, assunta dall'esecutivo nel corso dell'ultima seduta - ha detto l'assessore Cecchini - è maturata a seguito degli approfondimenti giuridici effettuati dai competenti uffici regionali in merito a quanto contenuto nell'Ordinanza emessa dal Tar dell' Umbria e nel conseguente Decreto del Consiglio di Stato. Quindi, come da Calendario, il 2 ed il 9 si possono cacciare le specie alzavola, marzaiola, germano reale, tortora, colombaccio, cornacchia grigia, ghiandaia e gazza. Certa che non ci saranno dubbi sulla correttezza di chi esercita l'attività venatoria e di chi provvede al controllo - ha concluso l'assessore -, auspico che tutto si volga all'insegna della tranquillità». Contro le preaperture aveva fatto ricorso al Tar il Wf vincendo.

