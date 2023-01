Caccia, sfiorata altra tragedia: parte il colpo, ferito a una coscia

PERUGIA - Un'altra tragedia di caccia sfiorata, a poche ore dalla morte del 24enne Davide Piampiano al Subasio. Succede nella tarda mattinata di giovedì in zona Pietrafitta. Un uomo di 77 anni, definito esperto cacciatore, viene ferito da un colpo di fucile alla coscia nel corso di una battuta di caccia al cinghiale.

Gli altri compagni della squadra chiamano immediatamente carabinieri e 118: sul posto una pattuglia dei forestali e l'ambulanza. La ferita non è di poco conto, dal momento che per pochissimo non ha interessato l'arteria femorale, ma l'uomo fortunatamente è cosciente e in queste condizioni arriva in ospedale. Ai soccorritori e ai carabinieri racconta di essersi ferito da solo: mentre stava camminando, è partito dal fucile che aveva in spalla il colpo che lo ha ferito.

Gli investigatori stanno ricostruendo l'accaduto nei minimi dettagli.