MASSA MARTANA - Un cacciatore è morto nella giornata di domenica nel corso di una battuta di caccia. Secondo quanto si apprende, si tratterebbe di un sessantenne del posto. Immediato l'allarme dato dalle persone che erano con lui: sul posto si sono portati i carabinieri di Massa Martana, sotto il coordinamento della compagnia di Todi, e il personale del 118.



Per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Indagini in corso per stabilire con esattezza le cause di morte del cacciatore. Secondo i primi accertamenti, si tratterebbe di un colpo partito incidentalmente dal suo fucile.



Domenica 9 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:01



