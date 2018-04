Caccia ai ladri di Pasqua dopo furti d'oro nelle case e d'abbigliamento griffato nei negozi: indaga la Polizia

di Giovanni Camirri

FOLIGNO - Ladri in azione tra case e negozi nel lungo weekend di Pasqua, indaga la polizia. Quelli da poco trascorsi sono strati tre giorni, tra sabato domenica e lunedì, dove i malviventi hanno fatto man bassa di “cose” preziose sottratte in case e attività commerciali. Ad aprire l’elenco è Elisabetta Raggini, titolare del negozio “Donna”, nella centralissima via XX Settembre. “Sabato – racconta Raggini a Il Messaggero – è stata una giornata quasi del tutto positiva. Quasi perché se da un lato la città, ed in particolare il centro storico è stato preso d’assalto da tantissima gente proveniente in particolare da fuori Umbria, dall’altro, e questo è il dato tutto negativo, c’è stato anche chi ha approfittato di quel gran movimento per delinquere. Parlo a ragion veduta visto che il grande afflusso di turisti ha portato tanti potenziali acquirenti anche nelle attività del centro. Nel caso della mia attività c’è stato chi, e spero possa esser individuato quanto prima, approfittando della ressa ha rubato sette maglie griffate per un valore complessivo di mercato di circa mille euro. Appena ho scoperto quanto accaduto –conclude ho sporto denuncia in polizia”. Una sorta di mini pax rubandi ha caratterizzato, a quanto risulta, la giornata di Pasqua. Un fatto positivo anche in forza del fatto che in quella giornata, per tradizione, si fa la colazione tradizionale e il pranzo in casa. E’ andata, invece, peggio nella giornata di Pasquetta dove a farla da padrone sono state le gite fuori porta e veri e propri esodi verso il mare della durata di una giornata. Molte le case lasciate per ore vuote che hanno fatto gola ai ladri. In azione, stando a quanto risulta, sono entrati di nuovo cosiddetti ladri acrobati che, arrampicandosi lungo i discendenti, hanno raggiunto i primi piani delle villette o dei condomini portando a termine, dopo aver spaccato vetrate o forzato finestre, furti di preziosi. Secondo quanto s’è appreso i beni sottratti hanno un valore tra i mille e i 5mila euro a seconda dei casi. A scoprire l’accaduto sono stati gli stessi proprietari delle case visitate dai ladri al loro rientro dalla scampagnata di Pasquetta. La polizia, oltre a raccogliere le denunce, ha effettuato anche i sopralluoghi di furto previsti in casi del genere. Da quei contesti investigativi potrebbero emergere elementi utili a risalire all’identità di chi ha rubato. Si cerca anche una possibile firma dei malviventi che, se esistente, potrebbe consentire una ulteriore analisi comparativa rispetto ad analoghi fatti criminali compiuti anche in altre realtà.

