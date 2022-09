Domenica 18 Settembre 2022, 09:18

CONTROCORRENTE

Il caro energia non frena l'entusiasmo e l'intraprendenza di alcuni imprenditori, che, sfidando il momento particolare di crisi generale, raddoppiano. I titolari del Vinaio, infatti, tra qualche settimana apriranno una seconda attività nei locali storici del Placebo. «Non siamo dei folli tiene a sottolineare Caterina Casadei la scelta è stata ponderata a lungo». A dir la verità la decisione di ampliarsi è antecedente ai rincari energetici che, però, ora non frenano l'entusiasmo e la determinazione a partire. «Siamo convinti della scelta che abbiamo fatto rivela ancora Caterina Casadei dopo 13 anni avevamo voglia di rimetterci in gioco, di ripartire. La richiesta della clientela ci ha dato la spinta giusta per farlo». Consapevoli delle difficoltà che incombono sulle attività economiche per il caro bolletta, i titolari hanno fatto già le loro scelte per fronteggiare i rincari in atto. «Nella scelta dei macchinari siamo stati molto attenti racconta Caterina ci siamo orientati verso strumenti a basso consumo, anche sostenendo una maggiore spesa iniziale, così da tamponare in parte i rincari energetici che incombono su tutti. Quanto a noi, siamo consapevoli che il momento è difficile e quindi siamo pronti a faticare molto di più, a lavorare molto di più per sostenere l'aumento dei costi nella speranza che nel prossimo futuro qualcosa cambi». Non c'è una data certa, l'obiettivo è aprire a fine ottobre. «I locali sono grandi continua Casadei ci sono stati importanti lavori da fare e non è stato semplice trovare dei professionisti in grado di eseguirli perché diversi erano impegnati con le ristrutturazioni edilizie del Superbonus, per cui questi interventi si sono protratti un po', ma ormai sono in dirittura d'arrivo. Poi bisognerà allestire il locale e gli spazi, ma contiamo di aprire entro ottobre». L'investimento non si limita a macchinari e locali ma riguarda anche il personale. «Stiamo facendo i colloqui spiega Caterina Casadei le posizioni sono ancora aperte. Al momento, nell'altro locale, siamo lavorando con il personale estivo a pieno ritmo. Con la stagione invernale e, non avendo più i tavoli fuori, ci sarà una riduzione a fronte però della necessità di avere personale formato e professionale per il nuovo locale, ma qualche altra assunzione verrà fatta sicuramente. «Sappiamo che il progetto è ambizioso conclude Casadei ma siamo anche molto motivati e fiduciosi».

Monica Di Lecce