C'è anche il Majorana di Orvieto nella sfida regionale di Premio Scuola Digitale

Studenti e docenti di dodici scuole della provincia di Perugia e di Terni, già selezionate nelle rispettive fasi provinciali, si confronteranno venerdì 5 giugno, dalle 9, in diretta video web sullo stato dell'arte della didattica digitale affrontando temi come innovazione digitale, didattica personalizzata e soluzioni di smart education., scuola polo del progetto per la fase regionale. Innovazione nei percorsi di studi, competenze digitali, creatività e inclusione al centro del confronto online tra gli studenti umbri.. Interverranno i dirigenti scolastici, rappresentanti delle istituzioni, gli studenti di Gali Talks (web radio studentesca) ed Elia Bombardelli, docente esperto in canali didattici Youtube. Il Liceo "Galilei" ha, dunque, accettato la sfida di proseguire quanto già svolto prima dell’emergenza da Covid-19, gestendo l’evento regionale in modalità web, dando così maggiore risalto agli aspetti di innovazione a cui il progetto fa riferimento.Studenti e docenti di dodici istituti del I e II ciclo illustreranno, attraverso video e pitch personali, i progetti sul digitale svolti o in fase di realizzazione in coerenza con le azioni del Piano Nazionale Scuola Digitale. I lavori faranno riferimento a modelli didattici innovativi e sperimentali, percorsi di apprendimento digitali, curricolari ed extracurricolari, prototipi tecnologici e applicazioni.Una giuria di esperti individuerà il vincitore per ogni ciclo, consentendo a questi l’accesso alla finale nazionale.Il progetto è coordinato dalla professoressa Fiorella Menconi, animatrice digitale del Liceo Scientifico Galilei, coadiuvata dal team digitale della scuola.