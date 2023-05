"Buongiorno ceramica 2023", le iniziative a Orvieto per promuovere la ceramica artistica e artigianale

C’è anche Orvieto tra i 45 comuni italiani che aderiscono a “Buongiorno Ceramica 2023”, la nona edizione della festa diffusa della ceramica Italiana promossa da Aicc – Associazione italiana Città della Ceramica, che si terrà nel fine settimana del 20 e 21 maggio.



Due gli appuntamenti in programma. Sabato 20 e domenica 21 maggio i ceramisti Marco Sciarra e Rosaria Vagnarelli esporranno le proprie creazioni nell’atrio del Palazzo dei Sette nell’ambito del mercato dell’arte e dell’artigianato organizzato dalla Croce Rossa Italiana di Orvieto. Domenica 21 maggio, alle 18, il laboratorio di Rosaria Vagnarelli in via Beato Angelico 4, ospiterà invece l’iniziativa “Dalla terra. La ceramica e il cibo di Orvieto” realizzata in collaborazione con la Condotta Slow Food di Orvieto con il sostegno dell’associazione “Club Amici della Stampa” e il Touring Club di Orvieto.

Un aperitivo, servito in ceramiche artistiche, durante il quale verranno proposti alcuni prodotti dell’agricoltura tipicamente legati nella loro storia alla terracotta, come il vino e l’olio. L’iniziativa è patrocinata dal comune di Orvieto e dall’associazione Strada della ceramica in Umbria che unisce le città di Orvieto, Deruta, Gubbio, Gualdo Tadino, Città di Castello e Umbertide.

«Con "Buongiorno Ceramica" - sottolinea il presidente di Aicc, Massimo Isola - vogliamo promuovere la ceramica artistica e artigianale, per riportarla al centro della sensibilità e dei costumi italiani. Il successo crescente di "Buongiorno Ceramica" ci conferma che abbiamo intercettato una passione e forse anche un'inclinazione degli italiani. Per questo con Aicc, promotrice della manifestazione, teniamo sempre viva l'attenzione e la passione su questa arte che rappresenta l'identità culturale per tanti territori italiani».