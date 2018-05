di Ilaria Bosi

SPOLETO - Nel silenzio dei portavoce regionali, dell'europarlamentare e del senatore spoletino Stefano Lucidi, a mezzogiorno di sabato si è consumata definitivamente la disfatta del Movimento 5 Stelle, che non parteciperà alle amministrative del 10 giugno. La mancata autorizzazione all'utilizzo del simbolo da parte della Casaleggio e associati, a campagna elettorale già avviata e a pochi giorni dalla scadenza per la presentazione delle liste, ha in pratica polverizzato tutto il lavoro fatti in anni di Meet Up. Per molti degli attivisti locali, tramonta un sogno, iniziato nel 2008 con la costituzone del primo meet up e consacrato già nel 2009 con l'elezione del primo consigliere comunale, l'avvocato Carmelo Parente, in lizza con la Lista Civica Spoleto a 5 Stelle. Negli anni, il Movimento ha perso pezzi, anche importanti. E in vista delle elezioni che si svolgeranno fra un mese si era riorganizzato con grande entusiasmo, pronto a fare il colpaccio. Qualcosa, però, è andato storto. La Casaleggio e associati ha iniziato a fare qualche storia la scorsa settimana, per via di una vecchia condanna del candidato a sindaco Tommaso Biondi (un'ammenda, con non menzione nel casellario giudiziario). Una grana che a molti è apparsa pretestuosa, visto che per regolamento basta non avere carichi pendenti e avere invece la fedina penale pulita, come ce l'hanno Biondi e i 23 che si erano preparati ai nastri di partenza. La certificazione della lista non è mai arrivata, così come neanche una motivazione ufficiale, tantomeno scritta.

​Sabato, scaduti i termini, il non più candidato Biondi e i 23 che avevano iniziato con grande entusiasmo l'avventura, e ora completamente abbandonati a se stessi, hanno rotto il silenzio.

LA NOTA

"Il M5S Spoleto con grande rammarico è costretto ad annunciare il ritiro della candidatura della propria lista dalle elezioni amministrative 2018. Una ingiustificabile nonché inspiegabile mancata consegna della certificazione necessaria per l'uso del simbolo da parte dell'ufficio Staff, nonostante avessimo seguito le regole e le tempistiche previste dal Movimento stesso e nonostante siano stati consegnati 24 certificati penali immacolati, ci costringe a terminare con grande anticipo quella che si presagiva come una impegnativa campagna elettorale.

Abbiamo in ogni modo fatto pressione attraverso i nostri portavoce affinché dopo quasi 2 mesi dall’invio allo staff nazionale di tutta la documentazione richiesta, ci fosse fornita la certificazione per poter raccogliere le firme con il simbolo del Movimento. Eppure nessuna risposta ufficiale. Perché?

Nei giornali è stato scritto che il nostro candidato sindaco Tommaso Biondi, è stato dapprima denunciato per diffamazione in seguito ad uno spettacolo teatrale molto noto in città e condannato ad una multa e successivamente indultato. Morale: casellario giudiziale immacolato. Prima di queste amministrative, Tommaso, si era precedentemente candidato per il M5S come consigliere comunale sia nel 2009 che nel 2014 eppure non era mai stato sollevato nessun argomento in merito. Del resto il fatto non è tra quelli previsti come ostativi dal Regolamento Elezioni Amministrative e dal Codice Etico del Movimento 5 stelle.

Alla vigilia di una tornata elettorale che sembrava presagire un risultato storico per un Movimento in continua crescita nello scenario cittadino e, di conseguenza, un cambio netto con la continuità storica che ha amministrato la nostra amata città, ci troviamo costretti a non partecipare e a lasciare orfani migliaia di Spoletini di quel simbolo che negli anni era diventata l’unica, vera, speranza di cambiamento. L'unica soddisfazione è quella di avercela messa tutta per esserci, rimane l’amaro in bocca per le troppe domande senza risposte che hanno contraddistinto questi ultimi giorni in attesa della certificazione.

Da ultimo, ma non meno importante, vogliamo sottolineare che il gruppo di Spoleto è stato uno dei fondatori del movimento nazionale ed il primo in Umbria e fra i primissimi in Italia nel 2009 ad eleggere un candidato. Eravamo presenti al momento della “Carta di Firenze” nel 2009 quando ancora il simbolo non esisteva ed oggi siamo impossibilitati per un maledetto simbolo mai arrivato, a proseguire la nostra corsa. Siamo altresì convinti che come nove anni fa siamo stati i primi a raccontare da dentro le dinamiche della vecchia politica, da oggi saremo i primi a spenderci affinché le regole interne al Movimento cambino e non si verifichino più episodi come il nostro.

Siamo immensamente mortificati di privare, nostro malgrado, Spoleto dell'unica forza veramente alternativa. Ci dispiace per tutti i cittadini elettori che il 10 giugno saranno orfani del nostro simbolo. L' unica soddisfazione è poter dire che ce l'abbiamo messa tutta per esserci, purtroppo non è dipeso dalla nostra volontà".

Un documento sottoscritto da Tommaso Biondi, Agnese Protasi, Emanuele Baldini, Ylenia Giorgi, Enrico Morganti, Giovanni Maria Angelini Paroli, Luigi Turchi, Roberto Gasparrini, Claudio De Rosa, Gabriele Celesti, Lucia Pascale, Roberto Alcidi, Alessandro Santi, Marinella Marinelli, Ilaria Porziani, Paola Gatti, Francesca Novelli, Laura Salterini, Alessandro Cera, Sonia Comessatti, Carlo De Amicis, Lorenzo De Angelis, Bruno Lupo e Marco Lilli.







Sabato 12 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:55



