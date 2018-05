Buche in superstrada: record sulla E45 a Todi, Collestrada e il raccordo di Perugia a Madonna Alta

di Federico Fabrizi

PERUGIA - Il record spetta alla buca piazzata all’altezza di Todi, sulla E45, capace martedì sera di mettere ko 14 auto nell’arco di pochi minuti. I tecnici Anas sono stati costretti a chiudere quel tratto di superstrada e ripararla, per bloccare la raffica di richieste di risarcimento. Sì, perché le buche fanno danni. Tanti. Stando alla frequenza di segnalazioni ricevute dalla Polizia stradale, alcuni tratti sono peggio di altri: la parte della E45 nei pressi di Todi, ad esempio, è uno dei punti più critici. Malconcio pure il versante che da Collestrada punta verso nord: anche da lì arrivano tante segnalazioni. E poi c’è il tratto del raccordo Perugia-Bettolle in corrispondenza del viadotto Genna: quel segmento di asfalto era stato sistemato poco più di un anno fa, ma qualcosa non ha funzionato ed oggi è così malmesso che Anas si ritrova costretta a rimetterci le mani. I lavori sono in programma da metà giugno, scatteranno all’indomani della chiusura delle scuole, per tentare di ridurre i disagi degli automobilisti.

E chi si ritrova con l’auto ko per aver centrato una buca può tentare la strada, in salita, del risarcimento. «Il nostro ufficio legale sta seguendo tanti casi del genere - racconta Carla Falcinelli del Codacons - ma per vedere i soldi, spesso, gli utenti devono attendere tempi biblici e nel caso di strade di competenza dell’Anas, come la E45, è ancora più complicato: lì ormai non si parla più di buche ma di un vero e proprio percorso a ostacoli con il manto stradale completamente ammalorato. Per ottenere il riconoscimento del danno subìto oggi è necessario un verbale: della polizia stradale o della municipale in base alla competenza delle strade... ma a causa dei tempi lunghi a volte tanti automobilisti rinunciano».

La buona notizia sono gli interventi di risanamento in programma, in particolare lungo la E45: in tutto un pacchettone di 65 milioni di euro di lavori, divisi in tre tranche, avviati nei giorni scorsi e che termineranno la prossima primavera. I tecnici di Anas svolgeranno dei sondaggi ad hoc per capire quali sono le condizioni dell’asfalto e poi ricostruiranno i tratti malmessi fino a 30 centimetri di profondità dove è necessario.

Una raffica di richieste di risarcimento sta arrivando anche agli uffici del Comune di Perugia: dopo le nevicate dello scorso inverno, le condizioni di alcune strade sono peggiorate in modo evidente. «Il Comune tenta di salvarsi con l’indicazione del limite dei 20 chilometri orari - spiegano le associazioni dei consumatori - un modo per evitare di dover ripagare i danni».

Gioved├Č 10 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:17



© RIPRODUZIONE RISERVATA