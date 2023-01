Perugia, incubo buche: c'è un "super eroe" che gira per il quartiere ad attapparle

PERUGIA - Un supereroe delle buche. Gioele e da giorni gira per il quartiere a chiuderle. C’è un supereroe da qualche giorno per le strade di Castel del Piano: di lui si parla non solo nel quartiere ma anche sui social network e in particolare scorrendo la pagina Facebook “Sei di Castel del Piano se...”. Addirittura c’èanche chi lo propone per diventare sindaco e il motivo è presto detto: Gioele sta girando per le strade e le vie del suo quartiere e chiude le buche, aperte negli ultimi tempi dopo le piogge che avevano accompagnato la finedell’anno. E allora eccolo, immortalato con la pala e il secchio di catrame, mentrechiude alcune tra le piùingombranti e pericolose buche della zona. «A spese sue» sottolinea qualche residente di Castel del Piano.

Inizialmente si pensava all’intervento del Comune, invece inseguito si è appreso come buona parte dei rattoppi visibili inquesti giorni nel quartiere dipendano proprio dall’attività più che socialmente utile di Gioele. Il tutto aspettando ovviamente che il Comune metta una pezza, in tutti i sensi, alla situazione.

Comune che del resto sta da giorni lavorando attraverso la polizia locale e il cantiere comunale proprio per sanare le situazioni maggiormente a rischio. È stata fatta una specie di mappatura non solo attraverso quanto osservato dagli stessi agenti e personale lungo le strade, ma anche sulla base delle segnalazioni dei cittadini: maggiore è il numero di chiamate che segnalano lebuche e maggiore è il livello d’urgenza per una determinata zona. In particolare molte le telefonate giunte in questi ultimi tempi dalle zone di San Sisto, Settevalli,viaSicilia e Villa Pitignano.