Terni, Bruno Bevilacqua vuole riportare le Ferelle in campo

Bruno Bevilacqua ha deciso di riprovarci. L'ultimo Presidente della Ternana Celebrity Femminile di calcio a 5, chiama a raccolta i tifosi e gli appassionati delle Ferelle, alle quali ha deciso di riattaccare la spina. “Ho deciso – dichiara con il consueto entusiasmo – e voglio iscrivere di nuovo la Ternana Calcio a 5 Femminile in serie A. Del resto sono ancora proprietario del 90 per cento delle quote della società, ed il mio progetto è quello di presentarla ai nastri di partenza della prossima stagione agonistica che inizierà a Settembre”. Bevilacqua vuole far ripartire l'avventura delle ragazze rossoverdi che hanno fatto innamorare la città di Terni al futsal vincendo due scudetti ed una Supercoppa Italia, ed annuncia l'avvio del suo progetto che ha come obiettivo quello di riportarle in campo. "Voglio regalare un sogno alla mia città" - dice - "e fare qualcosa di importante in campo sportivo per Terni" suona la carica il proprietario della Celebrity Films, casa di produzione cinematografica e di compravendita di diritti di immagine.