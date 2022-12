Solomeo-Los Angeles andata e ritorno. Per Carolina e Camilla Cucinelli la West Coast sta diventando una seconda casa, un luogo dove poter catalizzare, intorno al brand di famiglia, contatti, connessioni e pubbliche relazioni. Un riferimento che prende le sembianze di una residenza in stile coloniale degli anni Venti che Brunello Cucinelli ha recentemente acquistato a Runyon Canyon, a circa 20 minuti da Los Angeles, ai piedi della collina di Hollywood.

La villa, di 350 metri quadrati e circondata da una tenuta di circa 700 metri quadrati, è datata 1927 e viene descritta come Spanish colonial revival. Fungerà da base d’appoggio per Carolina e Camilla Cucinelli quando per le loro attività e interazioni legate alla casa di moda si recano a Los Angeles. Non a caso giovedì scorso, 8 dicembre, le figlie dell’imprenditore perugino erano in città per una festa organizzata in una casa privata sulle colline appena sopra Sunset Boulevard. «Il party è stato una reunion di “celebrities”, amici del nostro brand», ha dichiarato a Wwd, Women’s Wear Daily, Carolina Cucinelli, co-presidente e co-direttore creativo della casa di moda di Solomeo. Con lei, il marito Alessio Piastrelli, componente del team Stile Uomo, la sorella Camilla, a capo del team Stile Donna, e il cognato, Riccardo Stefanelli, amministratore delegato della Brunello Cucinelli. «Stiamo cercando di creare una comunità intorno al brand, instaurando legami e connessioni, persone che possono condividere il messaggio della Brunello Cucinelli nella vita di tutti i giorni. Questa per noi è una sorta di seconda casa».

Sono state numerose le star che hanno risposto all’invito di Carolina, a cominciare dall’attrice e regista Fran Drescher, presentatasi al cocktail con un tailleur color crema, neanche a dirlo, firmato dalla Casa di moda di Solomeo. «È facile indossare abiti monocromatici con questo design, donano un look completo». Tra gli altri “amici” della Brunello Cucinelli, la modella Ramla Ali, gli attori Chris Pine, Jay Ellis, Julian Morris, Spencer Neville, Diego Boneta, il “vichingo” Sam Corlett, una solare Abbie Cornish. Molti di essi vestivano abiti Cucinelli, acquistati poco prima dell’evento nello showroom di Los Angeles. Compreso Ryan Seacrest che ha fatto il percorso inverso rispetto alla famiglia Cucinelli: il noto anchorman americano ha infatti comprato una casa con tanto di tenuta a Reschio, nel comune di Lisciano Niccone, dove produce olio e vino, da sempre "il suo sogno".