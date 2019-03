PERUGIA - Brucia la biblioteca di un appartamento, paura in pieno centro storico. Intervento di massima urgenza intorno alle 16.30 di domenica per i vigili del fuoco, dopo la richiesta d'aiuto arrivata alla sala operativa del comando provinciale di Madonna Alta: le fiamme hanno riguardato la stanza di un'abitazione in via Mattioli, di fatto adibita a biblioteca e studio vista la gran quantità di libri e materiale cartaceo.



Proprio la presenza di molta carta ha fatto sì che le fiamme si propagassero rapidamente, ma il pronto intervento dei vigili del fuoco ha fatto sì che l'incendio venisse limitato alla biblioteca senza dunque interessare le altre stanze. Tanta paura per la famiglia proprietaria dell'abitazione, ma fortunatamente danni contenuti rispetto a quanto sarebbe potuto accadere. © RIPRODUZIONE RISERVATA